شكرا لقرائتكم خبر عن حبيبة جدو يا ناس.. شريف منير يتغزل فى حفيدته لارا فى أول يوم دراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان شريف منير، جمهوره بصورة عبر حسابه على "إنستجرام"، لحفيدته لارا وهى بالزى المدرسى فى أول يوم دراسة، وكتب على الصورة قائلا: "لارا حفيدتى حبيبتى أول يوم دراسة سنة أولى.. حبيبة جدو شريف يا ناس".

ويقدم الفنان شريف منير وابنته أسما برنامج "أنا وبنتى" ويناقش فى كل حلقة أحد الموضوعات التى تتناول الفرق بين الأجيال من خلال مجموعة من الضيوف المختلفة.

ويحل الفنان عمرو يوسف، ضيفاً على الفنان شريف منير، فى برنامج أنا وبنتى المذاع على فضائية "ON E، الذى يذاع الخميس المقبل، فى تمام الساعة الحادى عشر مساء.

ويكشف الفنان عمرو يوسف للنجم شريف منير وأسماء منير عن مشوارهالفنى وآخر أعماله الفنية.