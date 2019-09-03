شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة محمود الجندى: والدى هو اللى حببنى فى الفن وعلمنى احترامه والتزامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة مريم الجندى ابنة الفنان القدير الراحل محمود الجندى فى مسرحية "سينما مصر" مع المخرج خالد جلال، وتقدم عدة أدوار ما بين الغناء والتمثيل والاستعراضات فهى فنانة شاملة وموهوبة نهلت من والدها الكثير من مواهبه المتعددة.



مريم محمود الجندي تشارك والدها احد الاعمال وهي طفلة

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مريم محمود الجندي في مسرحية سينما مصر

وقالت مريم لليوم السابع: قبل التحاقى بمركز الإبداع الفنى مع المخرج خالد جلال مثلت فى مسرح الجامعة الأمريكية وفى المدرسة، وقدمت مسرحية وأنا طفلة وقدمت أدوارا فى مراحل عمرية مختلفة، لكنها كانت أدوارا صغيرة والتحقت بورش كثيرة، لكن كان مركز الإبداع هو المكان المناسب الذى طلبت منى والدتى ووالدى الالتحاق به بعدما شاهدا حلقة للأستاذ خالد جلال مع منى الشاذلى فى برنامجها الشهير.

وأضافت مريم: والدى لم يكن معترضا على عملى بالفن بل على العكس كان مرحبا جدا ويساعدنى دائما وهو الذى حببنى فى الفن وعلمنى أهميته ومدى تأثيره وعلمنى احترامه والتزامه، لذلك أشكره على كل نصائحه لى فقد كان يفهمنى أكثر من نفسى.



مريم الجندي مع الفنان خالد جلال

يذكر أن الفنانة مريم الجندى تسلمت خلال حفل افتتاح المهرجان القومى للمسرح المصرى تكريم والدها الفنان الكبير الراحل محمود الجندى، كما كرم والدها ضمن قائمة النجوم الذين يكرمهم خالد جلال عقب كل عرض مسرحى لسينما مصر.