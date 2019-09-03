شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد برومو الحكاية الأولى من "نصيبى وقسمتك 3" قبل عرضها على ON E والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت قناة ON E برومو الحكاية الأولى من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" والتى تحمل اسم "براد شاى" وذلك قبل انطلاق عرض العمل يوم السبت المقبل الموافق 7 سبتمبر، وذلك بعد بدء عرضها على إحدى القنوات العربية يوم الأحد.

ويشارك فى بطولة حكاية "براد شاى" هبة مجدى وهانى عادل وتونى ماهر ومى فخرى إضافة إلى ظهور خاص للفنانة عبير صبرى، ويتم تقديم الجزء الثالث من المسلسل على غرار الثانى الذى تم عرضه فى شهر سبتمبر من العام الماضى، وذلك عبر 9 حكايات كل حكاية تدور فى 5 حلقات تعرض على مدار الأسبوع مع اختيار ابطال جدد ومخرج لكل حكاية.

وانتهى صناع المسلسل من تصوير أو 3 حكايات الأولى "براد شاى" المقرر عرضها يوم السبت المقبل، والثانية "اتفضل فى الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد وإخراج مصطفى فكرى، والثالثة "اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم وإخراج مصطفى فكرى، ويتم تصوير الرابعة حالياً بعنوان "نص حياة" بطولة شريف سلامة ورانيا منصور وإخراج محمد جمعة.