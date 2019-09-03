شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة أمريكية مريضة بالسرطان تدعو فرقة "الإخوة جوناس" لزيارتها.. فماذا فعلوا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لفتة إنسانية كبيرة قام بها الإخوة جوناس تجاه فتاة مصابة بالسرطان وترقد فى المستشفى فى بنسلفانيا دعتهم، على سبيل المزاح، لزيارتها.

وبحسب شبكة سى.إن.إن، الأمريكية، الثلاثاء، فإن لى لى جوردان، 16 عاما، دعت الفرقة الموسيقية المكونة من الإخوة الثلاثة "نيك وجو وكيفين جوناس" لزيارتها فى مستشفى بنسلفانيا للأطفال حيث تتلقى العلاج الكيماوى، إذ أنها لن تتمكن من حضور حفلتهم المقررة.

ونشرت الفتاة صورة لها على الانستجرام وكتبت على سبيل المزاح "كان من المفترض أن اكون فى حفلتكم غدا فى هيرشلى لكن بدلا من ذلك انا فى الوجهة الاخرى اتلقى الكيماوى.. إذ كنتم ترغبون فى زيارتى سأرسل لكم رقم غرفتى".

وسرعان ما بدأ متابعيها فى إعادة نشر المنشور وإشعار حساب الإخوة جوناس "Jonas Brothers"، لتنتشر الدعوة على نطاق واسع، كما كان النائب سكوت بيرى، من بنسلفانيا، واحد من الكثيرون الذين اعادوا نشر قصة لى لى على حسابه بالفيس بوك، املا فى لفت نظر الفرقة.

وبالفعل وصل المنشورة للأخوة جوناس الذين قاموا بدورهم بزيارة الفتاة فى المستشفى قبيل حفلتهم مباشرة.

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وفى فيديو نُشر على صفحة المستشفى بالفيس بوك قال كيفن جوناس "شكرا لك على دعوتنا للحضور لرؤيتك".

وعلى الرغم من عدم حضورها الحفل، قالت لى لى إنها قضت وقتا هو الأفضل فى حياتها للقاء الإخوة، الذين التقطوا معها الصور ووقعوا اخرى.



الاخوة جوناس خلال زيارتهم للفتاة



النائب سكوت بيرى يعيد نشر منشور لى لى مع صورها