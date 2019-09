شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعرضه لحادث مروع.. تعرف على فيلم كيفن هارت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المقرر أن يلعب الممثل الكوميدى كيفن هارت دور البطولة في كوميديا الأبطال الخارقين " Night Wolf"، وسيلعب "هارت" دور رجل يقابل النسخة المستقبلية منه على سبيل الفانتازيا متجسدة فى شكل ذئب، وتدور السلسلة الكوميدية حول المواقف التي يقابلها هذا الشخص.

يقول هارت إنه وقع على الفور في حب هذا الفيلم، وهو من تأليف "Detective Pikachu" دان هيرنانديز و بنجى ساميت، واستحوذت شركة STXFilms على إنتاج المشروع، مع شركة HartBeat المملوكة لـ هارت، حسبما نشر موقع "variety".

وكانت أعلنت STX Entertainment عن شراكة مع HartBeat Productions لإنتاج مشروعين كوميديين من بطولة هارت، ويعد ""Night Wolf هو المشروع الثالث قيد التطوير مع الاستوديو بعد الأفلام التي تم الإعلان عنها سابقًا "Friday Friday"، كما أنه في يناير، قام هارت ببطولة الفيلم الذي وزعته STX بعنوان "The Upside" والذي حقق أكثر من 100 مليون دولار.

كما شارك هارت مؤخرًا في فيلم "The Secret Life of Pets 2" وسيؤدي دور البطولة في "Jumanji: The Next Level" المقرر له أن يطرح 12 ديسمبر القادم، ويقوم حاليًا بتصوير فيلم " Fatherhood" الذى سيطرح في عام 2020.