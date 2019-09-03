تراند اليوم : فيديو صادم.. لحظة وفاة فنانة شهيرة على المسرح أمام الجمهور...



في واقعة صادمة فجعت الجميع بوفاة فنانة شهيرة، على المسرح أمام الجمهور بعد أن تعرضت لماس كهربائي نتيجة الألعاب النارية على المسرح.

حيث وثقت كاميرات الحضور لحظة موت مغنية إسبانية شهيرة على خشبة المسرح، نتيجة صعقها المباشر بالألعاب النارية التي كانت جزءا من مؤثرات الحفل الغنائي.

وكانت المغنية، جوانا ساينز، لحظة وفاتها، تشارك في حفل غنائي مباشر إلى جانب 14 من زملائها، ضمن فرقة The Super Hollywood Orchestra، في لاس بيرلاناس، في إسبانيا.

ومع صعق الألعاب النارية لجسد المغنية، جرى إسعافها على عجل إلى المستشفى، إلا أنها ماتت لاحقا متأثرة بجروحها الخطيرة، في حين فتحت السلطات تحقيقا موسعا حول الحادثة وملابساتها.