تراند اليوم : بعد سقوطها على المسرح فجأة .. ميادة الحناوي تكشف حقيقة إصابتها بمرض خطير...

كشفت الفنانة ميادة الحناوي أسباب سقوطها على المسرح فجأة أثناء غنائها إحدى الأغنيات ، في مهرجان غنائي بتونس.

وقالت في تصريحات لبرنامج "عرب وود" : ""الناس قالوا كلام مش لائق، أنه اختل توازني ونزل ضغطي، أنا لا نزل ضغطي ولا اختل توازني، اللي بينزل ضغطه أو بيختل توازنه بيروح على المستشفى، مش بيكمل حفلة ساعة ونص".

وبينما كانت تغني الحناوي إحدى أغنياتها الشهيرة، أمسكت بالميكروفون قبل أن تسقط أرضا على المسرح، حيث قام عدد من العاملين في المسرح بمساعدتها على النهوض، قبل أن يجلبوا لها كرسيا لتجلس عليه قليلا بعد السقوط ثم تقف مجددا.

وقالت الحناوي بعد سقوطها: "أنا آسفة لأني سقطت نتيجة الحر الشديد، أتأسف منكم"، ليقابلها الجمهور بالتصفيقات. وشكرت الفنانة السورية الحضور وأشارت إلى أنها المرة الأولى التي تتعرض فيها لمثل هذا الموقف.

