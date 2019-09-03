تراند اليوم : شاهد.. أحلام تشتم أصالة وتعطيها «بلوك»

كشفت الفنانة الإماراتية أحلام عن سبب “البلوك” الذي أعطته للفنانة أصالة، موجهة لها الحديث: “هو حجمك عندي أنا بلوك.. خلصنا”.

وقالت أحلام: “أنا ما بحب المنافقين في حياتي.. نقطة آخر السطر، ليش بدي أعمل فولو لشخص يقول في كل الإعلام إني أحرض أحد ضدها، وهي ما عندها الجرأة تطلع وتقول أحلام”.

وأضافت: “أنا على الأقل أجرأ منك، لأن انتي تقول للجمهور يلا اشتموا أحلام، لأنها تحرض الناس دي”.

وبعد تلك التصريحات، تصدر هاشتاج “أحلام تدعس أصالة”، ترند تويتر، وأعلن بعض النشطاء تأييدهم لموقف أحلام وهجومها على أصالة، فيما هاجم البعض الآخر أحلام بشدة وانتقدوا هجومها الذي وصفوهب الغير مبرر على أصالة موجهين لها شتائم.

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