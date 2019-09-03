بسبب سائقه المخمور.. الكوميدي كيفن هارت كاد يفقد حياته- صور

أصيب الممثل الكوميدي كيفن هارت بجروح خطيرة جراء حادث سيارة في تلال ”ماليبو“ بولاية كاليفورنيا، الساعة 1 صباحًا بتوقيت المحيط الهادي على طريق ”مولهولاند“ السريع.

وأفادت صحيفة ”ديلي ستار“ أن السيارة انحرفت عن الطريق وسقطت عن ارتفاع 10 أقدام واصطدمت بحاجز خشبي، مضيفة أن كيفين وسائقه أصيبا بجروح خطيرة في منطقة الظهر، وأن الحادث تسبب به السائق الذي كان مخمورًا.

وأظهرت الصور من موقع الحادث تهشم السيارة بالكامل، وأفاد شهود عيان أن كيفن هو أول شخص تم إخراجه من السيارة وبعد ذلك اصطحبه فرد من فريق الأمن الخاص به في سيارة ”فور باي فور“ نقلته إلى منزله لتلقي الإسعافات السريعة ومن ثم تم نقله للمستشفى أما السائق تم نقله جوا لاقرب مستشفى.

يذكر أن كيفين نشر قبل الحادثة بساعات قليلة صورة له أمام سيارته ”ميناس“ من طراز السبعينيات والتي اشتراها لنفسه كهدية في عيد ميلاده الأربعين.

ويعد كيفين من الممثلين الأعلى أجرًا في عالم هوليوود وأشهر أعماله هي: Scary Movie Ride Along، و Think like a man