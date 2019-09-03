وجدي غنيم يهاجم شباب الإخوان : ” أيوة بناكل شاورما وبنركب أحسن عربيات .. أنتوا مالكم ياحاقدين يا أبو قلوب سودا “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 09:55 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام الماضية مقطع فيديو للداعية الإخواني ” وجدي غنيم ” يهاجم فيه شباب جماعة الإخوان المسلمين وخاصة الذين لم يستطيعوا السفر إلى خارج مصر بعد ثورة 30 يونيو .

وتحدث وجدي غنيم بمقطع الفيديو وهو يتفاخر بأنه يركب السيارات الفارهة في تركيا ويأكل أفضل الأطعمة .

واتهم وجدي غنيم هؤلاء الشباب بالحقد على إثر ما صرح به عددا من شباب الجماعة عن القيادات التي تمكنت من السفر والاستقرار بالخارج وما يعيشونه من رفاهية على عكس الوضع الذي يعيشه هؤلاء الشباب .

ويظهر وجدي غنيم بمقطع الفيديو وهو يلقي بحديثه على مجموعة من الأشخاص في الغالب في أحد المساجد بتركيا وقال : ” فى ناس حاقدة علينا وبتقول الناس اللى سافرت فى الخارج بتركب عربيات وبيأكلوا شاورما .. طيب وأنتوا مالكم ياحاقدين يا أبو قلوب سوداء ” .

وأضاف : ” عايزنا ناكل إيه فول وفلافل .. إحنا ربنا كرمنا كنا الأول بناكل فول وطعمية في بلدنا ودلوقتى ربنا وسع علينا ” .

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واستشهد بآيات قرآنية عن الجهاد والهجرة لإسقاطها على هروبه قائلا : ” وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَة ” .

واستطرد حديثه قائلا : ” ايه الحقد اللى علينا ده مش عارف وبتقول راكبين عربيات .. احنا بنركب كذا عربية هو أحنا محكوم علينا بالفقر والغلب ” .