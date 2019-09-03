سميرة سعيد تحيي ذكرى رحيل رجاء بلمليح

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 09:55 صباحاً - نشرت الفنانة ” سميرة سعيد ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة في ذكرى رحيل الفنانة ” رجاء بلمليح ” الثانية عشر . وتظهر بالصورة سميرة سعيد برفقة رجاء بلمليح في صورة قديمة ونادرة لهما .. وأرفقتها سميرة سعيد برسالة حب وتقدير إلى الفنانة رجاء بلمليح . وكتبت سميرة سعيد في تعليقها على الصورة قائلة : ” الله يرحمك رجاء كنتي من المطربات المحترمات .. تركتي فن جميل وسمعة طيبة وإرث جميل من محبة الناس ” . وأضافت : ” انا متأكدة أن ابنك وأسرتك فخورين بما أنجزتيه في حياتك .. نتذكرك دائما ” . Advertisements وتفاعل عدد كبير من متابعيها على الصورة داعيين الله بالرحمة والمغفرة للفنانة الراحلة رجاء بلمليح . يذكر أن الفنانة المغربية رجاء بلمليح توفيت في 2 سبتمير لعام 2007 عن عمر يناهز ال 45 عاما بعد صراع مع المرض إثر إصابتها بسرطان الثدى . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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