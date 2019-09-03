هند صبري نجمة هوليوودية في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت الفنانة هند صبري عبر حسابها الشخصي بموقع “إنستقرام ” صورًا لها من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الـ76 المقام بإيطاليا.
وظهرت هند بإطلالة تشبه نجمات هوليوود مرتدية قميصًا باللون البينك المخطط بالأبيض، والمكشوف الصدر، وبنطلون واسع من أسفل باللون الأسود وحزام أسود على الوسط، واستكملت إطلالتها بشعر قصير مفرود وتزينت بعقد بسيط تماشيا مع إطلالتها الرقيقة، وذلك أثناء تواجدها في المهرجان الذي بدأ الأربعاء الماضي وتنتهي فعالياته السبت 7 سبتمبر.
وعلقت هند قائلة :”بالأمس في السجادة الحمراء لستيفن سودربرج @ thelaundromatmovie في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الـ76″ .
وانهالت تعليقات المتابعين فخورين بها وبنجاحها، معلقين: “مشرفة مصر كلها والوطن العربي ورافعة راس المرأة مبروك نجاحك يا قلبي – ربنا يوفقك – مبروك وبالنجاح دايما – فخر تونس”.
على الصعيد الفني، يُعرض للفنانة هند صبري حاليا بدور العرض الجزء الثاني من فيلم “الفيل الأزرق”، الذي يقوم ببطولته، كريم عبد العزيز، نيللي كريم، وإياد نصار ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.
ويعرض لها أيضا فيلم “الكنز 2” مع محمد سعد ومحمد رمضان وأحمد رزق وأحمد حاتم وغيرهم.
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