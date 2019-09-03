فستان.. تسبب في خيانة براد بيت لجينيفر أنيستون وفوز أنجلينا!

متابعة بتجـــــــــــــرد: استحوذت قصة براد بيت وجينيفر أنيستون وأنجلينا جولي على اهتمام الجمهور منذ ما يقرب من 20 عامًا، فمن اقتران لطفل، لطلاق، لأفلام، كان مثلث الحب هو أكبر فضائح هوليوود لسنوات.

الآن وفي إحدى حلقات البرنامج الشهير على شبكة نيتفليكس Styling Hollywood كشف براد عن الفستان الذي تسبب في كل هذا، حيث قال المصمم جيسون بولدون إن فستان وحيد ارتدته انجلينا جولي دمر علاقة براد بجينيفر وجعل أنجلينا تفوز.

ويظهر الفستان مكوناً من ريش النعام والحرير والتول، وهو أحد أزياء المصمم العالمي جيامباتيستا فالي، وعلى الرغم من أنه لا يمكن إثبات أن هذا اللباس كان مسؤولًا جزئيًا عن انهيار الزواج، إلا أنه يقع ضمن الإطار الزمني للمشاكل الزوجية.

تم تصوير فيلم” السيد والسيدة سميث” في أوائل عام 2004 ، بعد أربع سنوات من زواج براد من نجمة “فريندز” جينيفر أنيستون، وتنكر أنجلينا حدوث شيء حسي أو خيانة في تلك الفترة، لكنها اعترفت بأنها وقعت في حبه أثناء التصوير، وكان هو أيضا تأثر بها بعد أن رآها بهذا الفستان في جلسة تصوير سميت “بالنعيم” على أغلفة أحد المجلات، حتى قبل إعلان علاقتهما والطلاق من جينيفر، وهو ما يقال إنه القشة التي قصمت ظهر البعير.

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أعلن جينيفر وبراد عن انفصالهما في يناير 2005، بعد مرور عام على إنتاج “السيد والسيدة سميث”، وتقدما بطلب للطلاق في مارس، وقد قضى براد وأنجلينا في أبريل من العام نفسه عطلتهما الخاصة.

الآن وبعد كل تلك المدة، تقدم كل من براد بيت وأنجلينا جولي لطلب الطلاق في سبتمبر 2016 بعد حادثة على متن طائرة، حيث تقول الشائعات إنها كانت بسبب أن براد بيت فقد السيطرة على نفسه واشتبك مع ابنه مادوكس، ثم أصدر الزوجان في هوليوود بيانًا مشتركًا حيث صرحا بأنهما اتفقا على تسوية طلاقهما، وفي وقت سابق من هذا الصيف، ذكرت صحيفة “صن أونلاين” حصريًا كيف حضر براد حفل عيد ميلاد جينفر أنيستون في فبراير الماضي.