كيفين هارت يتعرض لحادث سيارة خطير

متابعة بتجــــــــــرد: أصيب الممثل العالمي كيفن هارت بإصابات بالغة الخطورة، بعد أن تعرض لحادث سيارة في لوس أنغلوس بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، حسب ما تداولت صحف عالمية.

وتقول وكالة دوريات الطرق السريعة إن “هارت” البالغ من العمر 40 عامًا كان يسير بسيارته الكلاسيكية من طراز بليموث باراكودا 1970 على طريق مولهولاند السريع عندما انقلبت السيارة بعد أن فقد السيطرة عليها.

ويعتقد أن “هارت” تعرض لإصابات متفرقة في الظهر، وقد غادر هارت مكان الحادث مع راكب آخر لم يتعرض لأي إصابة، حيث نقل إلى مستشفى “نورتريدج هوسبيتال ميديكال سنتر”.

وكيفن هارت دارنيل هو ممثل، وكاتب، ومنتج أمريكي، ولد ونشأ في فيلادلفيا، بنسلفانيا، بدأ مسيرته بالفوز بالعديد من المسابقات الكوميدية المخصصة من أجل الهواة في النوادي بجميع أنحاء نيو إنغلاند، وبلغت ذروتها في أول دور حقيقي له عام 2000 عندما كان يمثل دورًا كتبه جاد أباتاو، وعرف ببطولة أفلام مثل “جولة مع شرطي”و”كن صلباً”.