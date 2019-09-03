ميغان ماركل تمنع أبيها من رؤية حفيده!

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت مصادر مقربة من دوقة ساسكس “ميغان ماركل” أنها تعتزم منع والدها “توماس ماركل” من أن يرى حفيده آرشي الذي يبلغ من العمر أربعة أشهر، بحسب ما أفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وقال المصدر للصحيفة “إنه موقف محزن للغاية، لكن ميغان اتخذت القرار الصعب، بأنه لم يعد لها أي علاقة مع والدها بعد الآن”، واضاف: “من الواضح أنها تحطم قلبها ولكن عليها أن تحمي نفسها وزوجها وابنها”.

وكان توماس، مدير الإضاءة السابق في هوليوود والذي يعيش في روساريتو المكسيك قد صرح عدة تصريحات مثيرة للجدل في عطلة نهاية الأسبوع من خلال الحديث عن رحلات ميغان وهاري الأخيرة على متن طائرة خاصة، وقال: “مازلت لم أقابل هاري، لم يستطع أن يسافر ليراني ويطلب يدها”، وأضاف: “من الواضح أن ليس لديه مشكلة في الحصول على طائرة خاصة”.

وصرح توماس البالغ من العمر 75 عامًا بأنه يود لو يرسلوا له صورة للطفل على الأقل، وعقب أنه يحب أن يعرف إذا ما كان حفيده الملكي لديه أنف ماركل الشهير: “أود منهم أن يرسلوا لي صورة لآرشي، حتى أتمكن من تأطيرها ووضعها على حائطي بجانب صورة ميغان”.

ومن المعروف أن العلاقة سيئة بين الممثلة الأمريكية السابقة ميغان ماركل مع أبيها المنفصل عنها وأمها منذ زمن طويل.