نادين نسيب نجيم تفرض سيطرتها على الشاشات اللبنانية

متابعة بتجـــــــــــرد: تحقق النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم نجاحًا جديدًا رغم انشغالها بآخر أيام عطلتها الصيفية مع عائلتها.

وفي التفاصيل، تسيطر أعمال نادين على الشاشات اللبنانية، حيث بدأت شاشة “المؤسسة اللبنانية للإرسال LBCI” عرض مسلسل “لو” الذي قامت ببطولته إلى جانب النجمين يوسف الخال وعابد فهد.

أما شاشة المستقبل فقد اختارت مسلسل “تشيللو” الذي شاركها فيه كلّ من يوسف الخال وتيم حسن، فيما شاشة الجديد تعرض حاليًا مسلسل “طريق” والـ nbn اعتمدت مسلسل “سمرا”.

هذه ليست المرة الأولى التي تسيطر فيها أعمال نجيم على الشاشات، وهو ما يؤكد كلام المنتج صادق الصباح، عن أنها الممثلة الأكثر طلبًا في الوطن العربي.

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على صعيد آخر، بدأت نادين التحضيرات لمسلسلها الرمضاني المقبل مع فريق عمل ضخم بإشراف لمى الصبّاح وبمشاركة المخرج فيليب أسمر الذي سيتولى مهمة الإخراج والكاتبين بلال شحادات ونادين جابر والمعالجة الدرامية فرح شيا.

ومن المعروف أن نادين نسيب نجيم خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “خمسة ونص” إلى جانب قصي خولي، والعمل من تأليف إيمان سعيد وإخراج فيليب أسمر.