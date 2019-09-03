أحلام تصف أصالة بالثعبان في أعنف هجوم عليها

يتصاعد الخلاف بين كل من النجمتين السورية أصالة نصري والاماراتية احلام، تدريجياً حتى وصل الأمر بينهما منذ بضع ساعات الى ذروته بعدما شنت الأخيرة هجوماً عنيفاً على أصالة.

وكانت احلام قد حذفت اصالة من قائمة المتابعين لديها وذلك على خلفية خلافهما بسبب الاعلامية فجر السعيد التي تعرضت لأزمة صحية مؤخراً.

وفي أعنف هجوم، وضعت احلام النقاط على الحروف حول خلافها مع اصالة، ورداً على سؤال مع الزميلة ندى عقيقي ضمن برنامج “تراندينغ” حول سبب “البلوك” الذي وضعته لـ أصالة والذي وضع حداً لنهاية علاقتهما رسمياً.

قالت احلام: “الشيء الوحيد الذي ستفعله لها وهو حجمها عندها، هو البلوك”. وشددت الى “انها لا تحب المنافقين في حياتها ونقطة آخر السطر”.

وتابعت أحلام موضحة “لماذا تفعل “فولوو” لشخص يتحدث في الاعلام ضدها وليس لديها الجرأة لتقول اسمها!!”.

وبالعودة الى قصة “البلوك” بين اصالة واحلام حيث بدأ الخلاف بينهما عندما كتبت اصالة تعليقاً تمنت فيه الشفاء لفجر السعيد على الرغم من الخلاف الكبير بينهما.

منشور أصالة لاقى استحساناً عند احلام التي شكرت أصالة على دعمها لصديقتها فجر في محنتها، وكتبت لها تعليقاً: “هذا نفس الكلام اللي دايم أقوله لفجر عنك إن إنتي ما في منك طيبة وأصيلة وهاذي سبب حبي لك اللي مستحيل ينتهي شكراً على كلامك الطيب والدعاء لفجر دليل على طيب معدنك وأصلك ومش غريبة عليك إنتي معطاءة مع الكل جزاك الله خيرا“.

فردت اصالة على تعليق أحلام وكتبت: “حلومة أنا بعرف ومتأكدة إنك بتحبيني وبتحبيني كتير… بس ليش مرات بتجاكريني يا حلومة يا حلومة والله ‏عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه تقريبا ربع قرن… المهم الله يحفظك ويحفظ كل الطيبين ويشفي كل مريض“.

ولكن يبدو ان أحلام لم يعجبها كلام اصالة ما دفعها لحذف تعليقها وإلغاء متابعتها وحظرها من جميع مواقع التواصل.

الأمر الذي اثار استغراب المتابعين، وهذا الشيء عرض أحلام لهجوم عنيف من جمهور اصالة.

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هنا تابعت احلام عبر “تراندينغ” مشيرة “في حال اصالة ارادت ان تفتعل بلبلة لنفسها “بتقعد على جنب” وتقول للجمهورها “يلا اشتموا احلام لأنها تحرض الناس ضدي”.

وتابعت “احلام” موجهة كلامها الى اصالة: “فليكن لديها بعض الجرأة وتقول أحلام”. واضافت مؤكدة أنها اجرأ من اصالة خاصة أن الأخيرة دائماً ما تظهر في المقابلات وتبدو كإنسانة طيبة وجميلة ولا تريد الأذية لأحد.

أحلام وصفت اصالة بالثعبان وقالت “تقول عن فجر السعيد ان هناك مطربة خليجية صديقتها تدعمها”. وعندما يتم سؤالها “من هي المطربة ؟” تقول “بلا ذكر اسامي”.

وأشارت أحلام أن الكل يعلم أن فجر السعيد صديقتها المقربة وأن الأخيرة عندما تتناول في برنامجها اصالة فلا دخل لأحلام بالموضوع ولا تقول لها ان تتحدث عنها.

وأكدت أحلام ان لسانها طويل جداً وهناك مثل خليجي يقول: “في واحد تحشمه وواحد احشم نفسك عنه”. وتابعت انها حشمت نفسها عن اصالة وحذفتها عن القائمة بـ “بلوك” و c”est tout.

وشددت ان الكثير من الناس يرتدون عدة أقنعة لكنها إتخذت قراراً ان كل شخص “كتير بشع” لا تريده ان يكون في حياتها وهذا القرار ليس مؤقتاً بل دائماً.

ورداً على سؤال هل سيكون هناك مجال للصلح بينها وبين اصالة قالت احلام: “لشو الصلح!!”. وتابعت يتحدثون في وجهك بطريقة معينة ومن وراء ظهرك بطريقة اخرى “عيب”.

ووجهت احلام نصيحة الى اصالة ان تكون متصالحة مع نفسها وتحب نفسها تخلع عنها لباس الكره والحقد والحسد وان تكون مستقيمة لأنها تتمتع بجمهور كبير وهي نجمة، فلماذا تُشعر الناس ان لديها شيئاً ناقصاً؟

نشير أن احلام كانت قد نشرت في الساعات الماضية صورة جديدة لها عبر حسابها على تويتر وأرفقتها بعبارة c’est tout خاصة بعدما بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتناول العبارة بشكل كثيف عبر الشبكة العنكبوتية.

نذكر ان أصالة كانت قد خرجت عن صمتها بعد ان حذفتها احلام ولفتت في حديث مع الزميل فراس حليمة على قناة “أغاني أغاني”، فقالت إن أحلام “بتعمل خبطاتها الاعلامية”، مضيفة انها رغم كل شيء فهي ملكة الملوك على الاطلاق. هنا، كان لابد من سؤال أصالة ما اذا كانت تقول كلامها هذا بالرغم من “البلوك” الذي وضعته أحلام على أصالة عبر مواقع التواصل، بالاضافة الى الغاء متابعتها لها، فقالت أصالة: “تعمل اللي بدا ياه أحلام وتفش خلقها..وهذا المهم”، متوجهة الى احلام بالقول: “انفش خلقِك baby؟”.