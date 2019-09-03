النجوم يحتفلون بعودة أبنائهم إلى مدارسهم مرة أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي

مع قدوم العام الدراسي الجديد، حرص عدد من النجوم والنجمات على الاحتفال بعودة أبنائهم لمدارسهم مرة أخرى، ورصد أولى أيامهم الدراسية ومشاركتها مع جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

روجينا وزوجها وابنتها

كان في مقدمة هؤلاء الفنانة روجينا التي شاركت متابعيها على موقع "انستغرام"، بالعديد من الصور التي تجمعها بابنتها مريم، خلال إجازتهما الصيفية، بالإضافة إلى صور لابنتها مع والدها الفنان ونقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، واكتفت بوضع تعليق مقتضب باللغة الإنجيليزية، وقالت: "العودة إلى المدرسة".

مي سليم تهنئ متابعيها بعودة الدراسة

الفنانة مي سليم أيضًا احتفلت بعودة ابنتها لي لي للدراسة، وونشرت صورة لنفسها عبر حسابها على "إنستغرام"، تظهر فيها على ما يبدو وهي توصل ابنتها في أولى أيام الدراسة، إلى مدرستها، وعلقت قائلة: "رجعنا المدرسة تاني.. سنة حلوة على كل ولادنا إن شاء الله.. لي لي".

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إنجي علي في المدرسة مع ابنتها

الإعلامية المصرية إنجي علي شاركت أيضًا متابعيها على "فيسبوك"، بالعديد من الصور التي التقطتها مع ابنتها في أول يوم بالمدرسة وعلقت أيضًا قائلة: "العودة إلى المدرسة".

كريم عفيفي يعود للدراسة؟!

أما الفنان الكوميدي كريم عفيفي، أحد نجوم فريق "مسرح مصر" فمازح جمهوره، وهنأهم بعودة الدراسة، فنشر عبر حسابه بـ "انستغرام"، صورة كارتونية له وهو يحمل حقيبة المدرسة وتمنى عامًا طيبًا للجميع، وعلق قائلًا: "أظن كفاية بحر وإجازة ودلع لحد كدا.. يلا بقى نرجع للدراسة ونشوف مستقبلنا بلاش مياصة.. ربنا معاكم جميعًا".

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