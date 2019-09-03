نجوى كرم تُطلق عملها الجديد "بعشق تفاصيلك" من مسقط رأسها في لبنان

تسعى شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم دومًا لتقديم أعمال مميّزة تتناسب مع وهج نجوميّتها، ومسيرتها الفنية التي تزداد شُهرتها يومًا بعد يوم.

وها هي هذه النجمة المميّزة تطلق عملها الجديد "بعشق تفاصيلك" من إنتاج شركة روتانا، وتعمد إلى تصويره في مسقط رأسها في زحلة وتحديدًا في منطقة البردوني، مُعيدة بذلك التجربة مع المخرج وليد ناصيف من خلال مشاركة جمهوره، سواء الذي تواجد في مكان التصوير أو احتشد أمام الشاشات التي وُضعت في عدد من المناطق اللبنانية.

وتجدر الإشارة إلى أنّه قد تمّ قبل أيام من إطلاق هاشتاغ "نجوى_من_كل_لبنان" ، للترويج لهذا العمل الجديد "بعشق تفاصيلك".

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