راغب علامة يؤكد أنه لمس تغيير كبير في شخصية أحلام بعد "الصلح"

أكد الفنان اللبناني، راغب علامة، أنَّ اللقاء الأوّل بينه وبين الفنانة الإماراتية أحلام كان جيدًا بكلّ المقاييس، مشيرًا إلى أنّه لمس حدوث تغيير كبير في شخصيّتها مقارنة بما كانت عليه من قبل، موضحًا في تصريحاتٍ تلفزيونية: "اللقاء كان وديًا جدًا، وهي متغيرة كتير قلبًا وقالبا حتى في الشكل اتغيرت، هدا فرق يمكن".

ومن جانبٍ آخر علّق علامة على تصريح مواطنته الفنانة اللبنانية إليسا حول اعتزالها الغناء، قائلاً: "أعتقد أنها أخذت القرار في وقت غضب وستتراجع عنه، ما بتخيل إنه إليسا تروح تقعد في بيتها وما تغني لأنها بتحب الفن".

أما عن توقيت اعتزاله للغناء، قال: "لما بلاقي حالي ما بقدر أعطي بكل أمانة، أو صوتي بطل يخدمني، سيبقى اللي عملته في تاريخي وبحياتي للناس وسأعتزل"، وبشأن إمكانيّة خوضه لتجربة التمثيل، أضاف: "انا مني مغروم كتير بالتمثيل لكن ما بنفي بالمطلق أو برفض، يمكن في يوم من الأيام أعمل فيلم عن قصة حياتي".

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يُذكر أنَّ راغب علامة لديه تجارب سابقة في لجان تحكيم برامج المواهب، الأولى في برنامج "أراب آيدول" بموسميه الأول والثاني 2012-2013 إلى جانب حسن الشافعي وأحلام، ولاحقًا دخلت نانسي عجرم على الخطّ، لكنّ مسيرته لم تكتمل لأسباب عدّة، يُقال إنّها تتعلّق ببعض المشاكل بينه وبين أحلام أدّت إلى اعتذاره عن المشاركة في الموسم الثالث.

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