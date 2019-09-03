شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مشاركته فى 3 أفلام بموسم عيد الأضحى.. خالد الصاوى يقدم "نوستالجيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم خالد الصاوى لتصوير فيلم جديد بعنوان "نوستالجيا"، للمخرج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان، ومن المقرر أن ينطلق التصوير أول شهر أكتوبر المقبل، حيث بدأ مخرج العمل فى معاينة أماكن التصوير استعداداً لانطلاق التصوير.

والفيلم تدور أحداثه فى إطار رومانسى لايت، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التى يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية، ويعد "نوستالجيا" هو الاسم النهائى للعمل ويشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب ونجوم كبار كضيوف شرف خلال الأحداث.

يذكر أن آخر أعمال خالد الصاوى فى السينما مشاركته فى موسم عيد الأضحى بـ 3 أفلام، الأول ضيف شرف فى "الفيل الأزرق2"، للنجم كريم عبد العزيز إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد، وشارك أيضاً فى فيلم "ولاد رزق 2"، مع النجوم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود وأحمد الفيشاوى، بأحد الأدوار الرئيسية، بالإضافة إلى فيلم "خيال مآتة"، للنجم أحمد حلمى ومنة شلبى وحسن حسنى للمخرج خالد مرعى.