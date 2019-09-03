شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تحيي حفلا غنائياً فى الأسكندرية 13 سبتمبر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيي المطربة التونسية لطيفة حفلاً غنائياً في مدينة الإسكندرية يوم 13 من شهر سبتمبر من الشهر الجاري، حيث يشهد الحفل حضور بعض الشخصيات العامة والفنانين والاعلاميين، بالإضافة إلى الحضور الجماهيرى، نظرا لشعبية لطيفة فى مصر .

ومن المقرر أن تقدم المطربة لطيفة خلال الحفل مجموعة من أغانيها التي تلاقي تفاعلًا من كل محبيها وعشاقها مثل "فريش، يا حياتي أنا جنبك، يا سيدي مسي" وغيرها من الأغاني.

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وضمت الفنانة التونسية مؤخرًا أغنية جديدة باللهجة المغربية، إلى ألبومها الجديد الذي تواصل تسجيل أغانيه، وكانت لطيفة قد احيت مؤخرا عدة حفلات ناجحة فى تونس أخرها حفل مهرجان قرطاج يوم 19 يوليو الماضى .



