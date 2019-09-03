شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مليون دولار حصيلة إيرادات فيلم Blinded by the Light والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم Blinded by the Light إيرادات وصلت إلى 11 مليون دولار أمريكى في الولايات المتحدة الأمريكية، منذ طرحه يوم 16 أغسطس الماضى، وحقق الفيلم في الأسبوع الأفتتاحى له 4 مليون و300 ألف دولار.

الفيلم من بطولة فيفيك كالرا، كولفيندر جير، ميرا جاناترا، آرون فاجورا، تشارلز تشابمان، نيكيتا ميهتا، نيل ويليامز، تارا ديفينا، روب برايدون، فرانكي فوكس.

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ويدور فيلم Blinded by the Light في إنجلترا عام 1987، حيث يتعلم مراهق من عائلة آسيوية أن يعيش الحياة، ويفهم أسرته ويجد نفسه من خلال موسيقى بروس سبرينجستين، الفيلم يدور في غطار عائلى كوميدى.

الفيلم من إخراج جريندر شذى الذى شارك في التاليف جنيا إلى جنب مع بل ميدا برجس، سرفرز منظور، وبروك سبرينجست.