بعد تحديد عرضه في أكتوبر.. مؤلف "الفلوس" يكشف التجهيزات النهائية للفيلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هانى صابر:

كشف السيناريست محمد عبد المعطى، مؤلف فيلم "الفلوس"، عن التجهيزات النهائية للفيلم، بعد أن تقرر عرضه في السينمات يوم 2 أكتوبر المقبل.

وقال عبدالمعطي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن المخرج سعيد الماروق سيصل إلي القاهرة نهاية الأسبوع الجارى، لمتابعة المراحل الأخيرة من المونتاج.

وأضاف: "تم الانتهاء بشكل نهائي من وضع الموسيقى التصويرية للفيلم في بيروت، ويتم العمل حاليًا على الانتهاء من عمليات الجرافيكس والمكساج".

وفيلم "الفلوس" من بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، نانسي صلاح، محمد سلام، وآخرون إضافة إلى ظهور ويزو ومي عز الدين وعلي ربيع وأحمد السقا كضيوف شرف، الفيلم من تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج سعيد الماروق.

