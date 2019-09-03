كاريس بشار تنضم لأسرة مسلسل "العميد" مع تيم حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هانى صابر: انضمت النجمة السورية كاريس بشار، لأسرة مسلسل"العميد" الذى يستعد النجم تيم الحسن لتصويره خلال الفترة المقبلة. وكتبت كاريس، عبر حسابها على"تويتر" قائلة : "سعيدة بانضمامي لأسرة مسلسل"العميد"، ويلا راح يكون أول تجربة مع شركة Kingset DKL Production ، تأليف وإخراج باسم السلكا". مسلسل"العميد" مؤلف من 10 حلقات، وسوف يُعرض على المنصة الإلكترونية"شاهد"، ويشارك فيه مجموعة من الممثلين إلى جانب تيم حسن، وسيباشر "تيم" بعده تصوير"الهيبة 4" الذي أعلن انضمام عادل كرم وديما قندلفت إليه رسميًّا.



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