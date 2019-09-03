شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى عثمان تكشف تفاصيل دورها فى مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة سلوى عثمان إنها انتهت من تصوير عدد كبير من مشاهدها ضمن أحداث قصة "نص حياة" التى تجمع بينها وبين شريف سلامة ورانيا منصور فى مسلسل "نصيبى وقسمتك 3"، والمقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، والتى تتضمن خمس حلقات كعادة المسلسل الذي يتضمن حكايات منفصلة كلاً منها تصل إلى خمس حلقات تعرض أسبوعياً.

وأضافت سلوى لـ ”الخليج 365” أنها تجسد ضمن أحداث العمل شخصية والدة الفنان شريف سلامة وحماة رانيا منصور وتحكى القصة عن موضوع لم يتناول قبل فى الدراما المصرية، وتتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.

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من ناحية اخرى تشارك سلوى عثمان فى مسلسل "بحر" تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق، وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة ومن المقرر طرح أولى حلقاته اليوم على قناة الحياة.

ويسجل مسلسل "بحر" البطولة المطلقة الأولى للنجم ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى بعيدا عن الثأر وتجارة السلاح، حيث يتناول قضايا الصعيد يتوجيه رسائل عدة فى مقدمهما الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر إضافة إلى الجانب الرومانسى الذى يتخلل حلقات العمل.