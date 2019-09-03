شكرا لقرائتكم خبر عن ديزنى تكشف عن أول تريلر لسلسلة الكوميديا Gabby Duran & The Unsittables والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة ديزني عن موعد العرض الأول لبرنامجها التلفزيوني الجديد ، Gabby Duran & The Unsittables.
وتدور سلسلة الكوميديا حول جابي دوران البالغة من العمر 13 عامًا، وتلعبها الممثلة المتعددة المواهب والموسيقية كايلي كانترال، والتي تكتشف أنها تعمل كـ جليسة أطفال، ولكنهم جاءوا من الفضاء الخارجي، وبالتالي فأنهم مختلفين كليا عن الأطفال العاديين.
وتشمل قائمة الممثلين ناثان لوفجوي، ماكسويل ايس دونوفان، فاليري م. أورتيز، كوكو كريستو، كالان فارس، حسبما نشر موقع " tvseriesfinale".
ومن المقررأن يكون العرض الأول للمسلسل Gabby Duran & The Unsittables على قناة ديزني يوم 11 أكتوبر المقبل الساعة 9 مساءً بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية.
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