فريال يوسف تنشر صورًا من إجازتها في إيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): نشرت الفنانة التونسية فريال يوسف، صورًا من إجازتها الصيفية في إيطاليا، عبر صفحتها الشخصية بـ"انستجرام". وظهرت فريال خلال الصور وهي تستمتع بوقتها، مرتدية فستان أنيق من اللون الأبيض، ونالت الصور إعجاب جمهورها. وكانت آخر أعمال فريال فيلم "محمد حسين" مع النجم محمد سعد ومي سليم وسمير صبري، الذى عرض في موسم عيد الفطر الماضي.

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