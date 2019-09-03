بعد تعافيها.. ديانا حداد توجه رسالة إلى "فجر السعيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هانى صابر:

وجهت المطربة اللبنانية ديانا حداد، رسالة خاصة للإعلامية الكويتية فجر السعيد، عقب تعافيها من الوعكة الصحية التي تعرضت لها الفترة الماضية.

ونشرت ديانا، صورة لفجر السعيد عبر حسابها على"تويتر" وعلقت عليها: "الحمد لله على سلامتك، الغالية الإعلامية فجر السعيد، وخطاكي الشر".

يذكر أن، فجر السعيد أصيبت بتسمم حاد في الدم، ما أدى لتدهور وضعها الصحي، أثناء عملية تحويل مسار المعدة، وسافرت بأمر من أمير الكويت صباح الأحمد الصباح إلى فرنسا للعلاج.

