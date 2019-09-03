إليسا تنفي إحيائها حفلا مع عمرو دياب في السعودية

ميرنا وليد - بيروت - نفت الفنانة اليسا احدى الاخبار المنتشرة عن احيائها حفلا في 7 من شهر ايلول الحالي مع الفنان عمرو دياب في السعودية. على صعيد آخر و بعد أيام على إعلانها عن نيتها إعتزال الغناء بعد إطلاق ألبومها الجديد قريباً الذي سيكون الأخير، فاجأت ​إليسا​ محبيها عندما كشفت عن انضمامها إلى المسلسل الإسباني "La Casa De Papel".

إليسا كشفت عن الخبر عندما نشرت صورة لقناع أفراد العصابة الشهير، قدمتها لها الشركة المنتجة للمسلسل "نتفلكس" كهدية، لتعلق بأنها جاهزة للإنضمام لأفراد العصابة، تحت قيادة "البروفيسور".

من ثم قامت الشركة بالترحيب بإليسا ضمن أحداث العمل وكتبت : "مسرورون لوجودك إلى جانبنا، بيروت".

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