ميرنا وليد - بيروت - في ذكرى وفاة الفنانة ​رجاء بلمليح​ قامت الفنانة سميرة سعيد بنشر صورة جمعتهما بالماضي وعلقت: "الله يرحمك رجاء.. كنتِ من المطربات المحترمات.. تركتِ فن جميل وسمعة طيبة.. وإرث جميل من محبة الناس.. وانا متأكدة ان ابنك وأسرتك فخورين بما أنجزتيه في حياتك.. نتذكرك دائماً.." 2 سبتمبر ذكرى وفاة الفنانة المغربية رجاء بلمليح والتي حققت شهرتها في مصر من خلال ألبوم "صبري عليك طال".

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كانت هذه تفاصيل خبر سميرة سعيد تستذكر رجاء بلمليح بذكرى وفاتهاإليسا تنفي إحيائها حفلا مع عمرو دياب في السعوديةخاص... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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