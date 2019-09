بريندا سونغ حققت نجاحاً مع "ديزني".. وواعدت شقيق مايلي سايرسخاص الفن- صفاء سلطان توضح :"لم أقصد...

ميرنا وليد - بيروت - ولدت ​بريندا سونغ​ وإسمها الكامل بريندا جولييتا سونغ، في 27 آذار/مارس عام 1988، وهي ممثلة أميركية. بدأت مشوارها الفني في الإعلانات التجارية كعارضة أزياء للأطفال، قبل أن تبدأ في عملها التلفزيوني ضمن مسلسل Fudge عام 1995، و100 Deeds for Eddie McDowd عام 1999.

وبعد العديد من الإعلانات التجارية والأدوار التلفزيونية في أواخر التسعينيات، فازت بريندا سونغ بجائزة الفنانة الشابة عن أدائها في The Ultimate Christmas Present عام 2000.



طفولتها

ولدت بريندا سونغ في كارمايكل، كاليفورنيا، لعائلة تايلندية، كان أجدادها من عشيرة شيونغ، لكنهم غيروا إسمهم الأخير إلى سونغ، عندما هاجرت العائلة إلى الولايات المتحدة الأميركية.

ولد والداها في تايلاند والتقيا في سكرامنتو، يعمل والدها كأستاذ مدرسي وأمها ربة منزل، لديها شقيقان أصغر سناً، تيمي وناثان. عندما كانت في السادسة من عمرها إنتقلت بريندا سونغ مع والدتها إلى لوس أنجلوس، لبدء مهنتها في التمثيل، قبل أن يتبعهما باقي أفراد الأسرة بعد عامين.

كانت بريندا سونغ تدرس في المنزل، وحصلت على شهادة الثانوية العامة في عمر الـ 16 عاماً، ثم درست في كلية المجتمع، وتخرجت من جامعة كاليفورنيا - بيركلي في عام 2009 ، وتخصصت في علم النفس وفي الأعمال التجارية.

البداية مع قناة ​ديزني​

في عام 2002، وقعت بريندا سونغ عقداً مع قناة ديزني، وقامت ببطولة فيلم Get a Clue عام 2002، ثم قدّمت أعمالاً كثيرة منها Stuck in the Suburbs عام 2004 وWendy Wu: Homecoming Warrior عام 2006. وفي عام 2005، بدأت تلعب دور الشابة الغنية لندن تيبتون في The Suite Life of Zack & Cody وThe Suite Life on Deck، وأصبحت هذه الشخصية كواحدة من أطول شخصيات قناة ديزني، والتي إستمرت لسنوات طويلة.

إنتقلت بعدها بريندا سونغ إلى الأفلام الرئيسية، عندما ظهرت في الفيلم الذي نال استحسان النقاد "The Social Network"، كما لعبت دور البطولة في الفيلم القصير First Kiss. وفي تشرين الأول/أكتوبر عام 2014، وقّعت عقداً مع Fox و20th Century Fox Television للدخول في مشروع تلفزيوني، ثم تم إختيارها للمشاركة في العديد من البرامج التلفزيونية لشبكات NBC وCBS، كما لعبت دور البطولة في دراما CBS Pure Genius.

في عام 2017 مثّلت بريندا سونغ في فيلمين جديدين، وهما Changeland و Angry Angel، كما صوّرت المسلسل التلفزيوني Station 19، كما لعبت بريندا سونغ دور البطولة في فيلم Secret Obsession، ووضعت صوتها على دور آن بونشوي في سلسلة Amphibia المتحركة من ديزني.

حياتها العاطفية

دخلت بريندا سونغ في العديد من العلاقات العاطفية، مع عدد من النجوم منهم رافيف اولمان، ارون موسيكانت، جيسي مكارتني، جايسون دوللي، وحتى ​جو جوناس​. كما إنتشرت أخبار عن مواعدتها مغني الراب فلوريدا، لكن علاقتهما لم تستمر فبدأت بعدها في مواعدة تريس ديمبسي سايرس، شقيق النجمة ​مايلي سايرس​، وهو موسيقي وعازف وحتى أنهما خطبا لكنهما لم يتزوجا، وظلا معاً بين عام 2010 حتى عام 2012، وانتشرت وقتها أخبار أنهما ينتظران طفلاً، إلا أنه اتضح أن الخبر كاذب. وفي عام 2017 بدأت في مواعدة الممثل ​ماكولاي كولكين​، وتعرفا في كواليس فيلم changeland، والذي شاركا فيه سوياً.



صداقتها مع ​آشلي تيسدال​

التقت بريندا سونغ بالممثلة آشلي تيسدال في كواليس المسلسلات، التي جمعتهما منها The Suite Life of Zack & Cody و The Suite Life on Deck، وأصبحتا صديقتين مقربتين، حتى أنهما من بين الممثلات القليلات اللواتي إستطعن أن يحافظن على صداقتهما أو ثنائيتهما في الوسط الفني.