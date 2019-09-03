كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 05:47 صباحاً - نشرت الفنانة الكوينية الهام الفضالة صورة جديدة، عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيها مع ابنتها منى العتيبي وحفيدتها الهام.

وعلقت الهام الفضالة على الصورة داعية لحفيدتها قائلة: “اللهم انبت (إلهام) نباتاً حسناً

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كانت هذه تفاصيل خبر الهام الفضالة وابنتها وحفيدتها على طريقة “صراع العروش” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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