شاهد.. فجر السعيد تكشف تفاصيل حالتها الصحية

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 05:47 صباحاً - أعلنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد،أنها في طريقها للتعافى والشفاء رغم صعوبة الحالة التي مرت بها ووصولها إلى حد الغيبوبة.

وقالت فجر السعيد في اتصال هاتفي ببرنامج «هنا الكويت» على قناة «سكوب»، إنها تحتاج إلى نحو شهرين لتجتاز مرحلة إعادة التأهيل الصحي؛ لتستعيد القدرة على السير والحركة بشكل طبيعي.

وتوجهت فجر السعيد بالشكر أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد وولي عهده الشيخ نواف الاحمد وئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وإلى كل أهل الكويت، وكل من وقف بجوارها في أزمتها