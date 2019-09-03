شكرا لقرائتكم خبر عن بعد موسم واحد..شبكة Lifetime تلغى American Princess والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغت شبكةLifetime المسلسل التلفزيوني " American Princess " بعد موسم واحد فقط من عرضه، حسبما نشر موقع "tvseriesfinale"، تركزت الدراما الكوميدية على أماندا كلاين، وهي شخصية اجتماعية التي تهرب من خطيبها المخادع . المسلسل شارك في بطولته : جورجيا فلود ولوكاس نيف وسينا كوفويد وروري أومالي وماري هوليس إنبودين.

وكان American Princess قد بدأ بداية سيئة في يونيو الماضي عندما وصل إلى تصنيف 0.09 في العرض 18-49 مع 372000 مشاهد.

وانخفضت الأرقام أكثر خلال سلسلة Lifetime بشكل عام، حيث بلغ متوسط عدد المشاهدين 205 ألف مشاهد فقط.

وعرضت أول حلقات مسلسل الكوميديا والدراما يوم 2 يونيو الماضى، وانتهت في 7 يوليو الماضى، واحتوى الموسم الأول على 10 حلقات.