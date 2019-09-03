هنا شيحة إلى هاني عادل: "انبسطت بالعمل معاك في نصيبي وقسمتك 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: تشارك الفنانة هنا شيحا، في الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، ويتعاون معها في بطولة العمل الفنان هاني عادل. ونشرت هنا، صورة تجمعها بالفنان هاني عادل خلال كواليس التصوير عبر حسابها في "انستجرام" قائلة: "انبسطت قوي بالشغل معاك.. نصيبي وقستمك 3". يذكر أن، صناع الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3" انتهوا من تصوير قصتين، الأول بطولة الفنانة هبة مجدي بعنوان "براد شاي"، للمخرج محمد سلامة ويشارك في بطولته عبير صبري وهاني عادل، بينما الحدوتة الثانية بطولة هنا شيحة بعنوان: "اتفضلوا في الصالون" للمخرج مصطفى فكري، ويشارك في بطولته فراس سعيد ونانسي صلاح.​



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