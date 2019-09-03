بعد تعافيها.. ديانا حداد توجه رسالة لـ"فجر السعيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هانى صابر:

وجهت المطربة ديانا حداد، رسالة خاصة للإعلامية الكويتية فجر السعيد، عقب تعافيها من الحالة الصحية الصعبة التى تعرضت لها خلال الفترة الماضية.

ونشرت ديانا، صورة لفجر السعيد عبر حسابها على"تويتر" وعلقت عليها قائلة: "الحمد لله على سلامتك، الغالية الإعلامية فجر السعيد، وخطاكي الشر".

يذكر أن، فجر السعيد أصيبت بتسمم حاد في الدم مما أدى لتدهور وضعها الصحي، أثناء عملية تحويل مسار المعدة، وسافرت بأمر من أمير الكويت صباح الأحمد الصباح إلى فرنسا للعلاج .



