محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هانى صابر: أحيا الفنان أحمد صلاح حسني، ذكرى رحيل الكابتن محمود الجوهري، الذي وافته المنية يوم 3 سبتمبر 2012. وكتب حسني، عبر حسابه في "تويتر": "الذكرى السابعة للجنرال والأب الكابتن محمود الجوهري، أعظم مدرب في تاريخ الكرة المصرية.. رحمة الله عليه". يذكر أن، الكابتن محمود الجوهري، تعرض لجلطة دماغية أدت إلى نزيف حاد بالمخ، ونقل للمستشفي الكبرى في العاصمة الأردنية عمان، وتوفي بها عن عمر ناهز الـ 74 عامًا، إثر أزمة قلبية حادة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد صلاح حسني في الذكرى السابعة لـ"الجوهري": "أعظم مدرب في تاريخ الكرة المصرية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.