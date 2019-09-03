بإطلالة فرعونية.. سوسن بدر على غلاف مجلة عالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
عبرت الفنانة سوسن بدر عن سعادتها، لظهورها لأول مرة على غلاف مجلة " هاربر بازار" الأمريكية بنسختها العربية.
ونشرت الفنانة سوسن بدر صورًا، ومقطع فيديو من جلسة التصوير التي خضعت لها لصالح المجلة، التي ظهرت فيها بجانب الملكة " نفرتيتي".
وعلقت على الصور: "سعيدة جداً بظهوري لأول مرة في (harpersbazaararabi) إن شاء الله الصور تعجبكم".
يذكر أن الفنانة سوسن بدر اختيرت، عضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، بالدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.
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