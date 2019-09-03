كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثاني حلقات مسلسل "عروس بيروت".. ظافر العابدين يفاجئ كارمن بصيص! (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "عروس بيروت" اعتراف "فارس" والذي يجسد دوره ظافر العابدين لثريا "كارمن بصيص" بحبه لها وقام بتقبيلها وبادلته الشعور واحضتنته وسط دهشة كبيرة منها لانه يعد اللقاء الثاني بينهم.

تدور الأحداث حول قصة حب نشأت عندما يلتقي فارس بثريا، التي تعمل مغنية في أحد الملاهي الليلية، لكن لقائهما وحبهما كان سبب في بداية المشكلات خاصة بسبب رفض المحيطين لهما لهذا الحب، وخصوصًا ليلى والدة فارس".

عروس بيروت" المسلسل اللبناني، الذي يتصدر حاليا قائمة محركات البحث عبر موقع "جوجل"، وحديث مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنا مع عرض الحلقة الأولى منه على شاشات MBC.

المسلسل يقوم ببطولته الفنان التونسي ظافر العابدين، والفنانة اللبنانية كارمن بصيص وتقلا شمعون وماري تريز، ومن تأليف نادين جابر.

وعن العمل التركي المقتبس منه المسلسل اللبناني، هو "عروس اسطنبول" الذي أنتج عام 2017، ومكون من 3 مواسم وكانت حلقته الأخيرة في 31 مايو عام 2019، متضمنا 87 حلقة.

المسلسل من إخراج زينب غوناي تان، وبطولة إيبيك بيلجين، إسما بوران، أسلي انفر سورييا بوران، أوزكان دينير، وتدور حول "فاروق" الذي يقع في حب "ثريا" بأحد بقاع إسطنبول، وتزوجا وانتقلا إلى منزل عائلة فاروق في بورصة.

عروس بيروت في كل العناصر اللي تخلينا أقدمه".. بتلك الكلمات عبر الفنان ظافر العابدين، عن سبب مشاركته في العمل الجديد، وذلك خلال لقائه ببرنامج صباح العربية، على "العربية. نت"، مشيرا إلى أنه اتقن اللهجة اللبنانية من أجل ذلك المسلسل. "عروس بيروت" هو النسخة العربية للمسلسل التركي "عروس اسطنبول"، متألفا من 80 حلقة، متضمنة الكثير من التشويق والإثارة مع أحداث متسارعة، وكان يعرض مدبلجا على شبكة قنوات MBC السعودية منذ فترة، قبل قرار منع عرض المسلسلات التركية.

بدأت أمس الأحد 1 سبتمبر قنوات ام بي سي في العرض الأول والحصري لمسلسل عروس بيروت على شاشات قنواتها mbc4 و mbc العراق و mbc1، ويذاع المسلسل بشكل يومي عبر هذه القنوات..

مواعيد عرض مسلسل عروس بيروت على MBC4

العرض الأول: في تمام الساعة 9 مساءًا.

الإعادة الأولى: في تمام الساعة 2.30 صباحًا.

الإعادة الثانية: في تمام الساعة 6.30 صباحًا.

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الإعادة الثالثة: في تمام الساعة 10 صباحًا.

الإعادة الرابعة: في تمام الساعة 5 مساءًا.

مواعيد عرض مسلسل عروس بيروت على mbc العراق

العرض في تمام الساعة 11 مساءًا.

الإعادة في تمام الساعة 4 مساءًا.

مواعيد عرض مسلسل عروس بيروت على mbc 1

العرض في تمام الساعة 5 مساءًا.

الإعادة الأولى في تمام الساعة 2 صباحًا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة 1 مساءًا.

أبطال مسلسل عروس بيروت

يشارك في المسلسل اللبناني عروس بيروت نخبة من نجوم الدراما العربية، في مقدمتهم ظافر العابدين وكارمن بصيبص وتقلا شمعون وفادي إبراهيم، تم تصويره بين تركيا ولبنان