الهام شاهين تضيء الشموع في دير مسيحي في سوريا

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 03:50 صباحاً - شاركت الفنانة المصرية الهام شاهين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي صور جديدة من زيارتها التي تقوم بها الى سوريا.

وفي صورة جديدة، ظهرت الهام شاهين وهي تضيء الشموع في دير مسيحي وعلقت قائلة: “فى دير مار توما . مزار أثرى سياحى بصيدنايا”.