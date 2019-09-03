شاهد.. رانيا يوسف بالنقاب لهذا السبب

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 02:52 صباحاً - شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف، جمهورها بالبرومو الرسمي للفيلم الروائي القصير الذي تقوم ببطولته “ليلة حب”.
فيلم “ليلة حب” تدور أحداثه في إطار الأكشن والتشويق، إذ يلتقي مجموعة من الأقارب بعد مرور 10 سنوات، ويكتشفون كيف أن شخصياتهم تغيرت تمامًا.
وتظهر رانيا يوسف بالنقاب ضمن احداث الفيلم الذي تعلب بطولته الى جانب نور محمود، هبه مجدي، رانيا منصور، سمر جابر، سيف هاني، أميرة الشريف، ممدوح الشناوي، أحمد سليم وهو من تأليف رانيا البشبيشي، سيناريو وإخراج رضا عبدالرازق
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