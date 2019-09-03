إليسا بإطلالة محتشمة على البحر!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 02:52 صباحاً - نشرت الفنانة اللبنانية اليسا صورة جديدة عبر حسابها على انستغرام اطلت فيها من على شاطىء البحر. وعلقت اليسا على الصورة التي ظهرت فيها بإطلالة محتشمة قائلة: “مرحبا من العالم الاخر”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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