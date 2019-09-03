كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 02:52 صباحاً - نشرت رولا يموت، الاخت الغير شقيقة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، صورة جديدة عبر حسابها على انستغرام.

وعلقت رولا يموت على يموت على الصورة قائلة: “جاذبيتي ستصل إلى الإعلام العالمي

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كانت هذه تفاصيل خبر رولا يموت تتوقع ان تصل “جاذبيتها” للعالمية.. ومتابعوها يشبهوها بـ “ميا خليفة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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