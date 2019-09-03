ريال مدريد يعوض رحيل نافاس بضم أريولا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، توصله لاتفاق بشأن استعارة ألفونس أريولا، حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، لمدة موسم واحد، ليعوض رحيل الكوستاريكي كيلور نافاس.

ووفق بيان مقتضب عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، قال الريال إنه نجح في ضم أريولا لمدة موسم واحد ينتهي الصيف المقبل بدون خيار الشراء النهائي.

من جانبها قالت صحيفة "ماركا" المدريدية إن ريال مدريد قام بالفعل بتسجيل أريولا ضمن صفوفه في وقت سابق، مشيرة إلى أن الحارس اجتاز الكشف الطبي بنجاح في النادي الملكي في نهاية الأسبوع الماضي.

Advertisements

وجاء تعاقد الريال مع أريولا، ليعوض نافاس الذي انضم لصفوف سان جيرمان بشكل نهائي في عقد يمتد لـ5 مواسم مقبلة.

أريولا انضم لباريس سان جيرمان في صيف عام 2015 قادما من باستيا الفرنسي، وقضى موسم 2015-2015 معارا لصفوف فياريال الإسباني، وقدم معه أداء طيبا قبل العودة لـ"PSG".

وفي الموسم الماضي، تناوب أريولا على حراسة مرمى الفريق الباريسي مع الإيطالي المخضرم جيانلويجي يوفون، الذي رحل هو الآخر في نهاية الموسم الماضي وعاد لفريقه السابق يوفنتوس.

وشارك صاحب الـ26 عاما خلال الموسم المنصرم مع باريس سان جيرمان خلال 31 مباراة، نجح في الحفاظ على شباكه نظيفة في 16 لقاء.