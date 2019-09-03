شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرحه الشهر المقبل.. تفاصيل ألبوم هشام عباس "عامل ضجة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب هشام عباس من وضع اللمسات النهائية على ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "عامل ضجة" والمقرر طرحه خلال الشهر المقبل والذى يعيده بعد غياب 10 سنوات منذ آخر ألبوماته "ماتبطليش" الذى طرحه عام 2009 .

هشام يتعاون من خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم حسن عطية وتوما وأحمد زعيم وهانى محروس وغيرهم ويضم 16 أغنية متنوعة مابين الدراما والرومانس والمقسوم والحزين ويقدمها بشكل مختلف عن ألبوماته السابقة .

وطرح المطرب هشام عباس فيديو كليب جديد باسم "شارى بالغالى" وذلك عبر القناة الرسمية على موقع يوتيوب وهى من كلمات حسن عطية، وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما، وتأتي الأغنية ضمن أغاني ألبوم هشام عباس جديد الذى يحمل اسم "عامل ضجة" والذى قررهشام طرح أكثر من أغنية منه سينجل.

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وتألق هشام عباس مؤخرا فى حفل غنائى ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة الدولى للموسيقى والغناء فى دورته الـ28، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع عباس الذى قدم أجمل أغانيه على مسرح المحكى.