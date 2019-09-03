فيديو| ميادة الحناوي تكشف أسباب سقوطها على المسرح في حفلها الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة ميادة الحناوي عن أسباب سقوطها على المسرح في حفلها الأخير ضمن فعاليات مهرجان صفاقش الدولى.

وقالت ميادة، في أثناء لقائها في برنامج "عرب وود"، المعروض على شاشة " روتانا"،: " الكلام اللي قال على سقوطي، غير لائق، وأنا لم يختل توازني، ولم يهبط ضغطي، اللي بينزل ضعطه بيروح ع المستشفى، ما بيكفى حفل ساعة ونص".

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وتابعت ميادة: "كل ما نشر من أخبار عن هذا الشأن غير صحيح، والمفروض ياخدو الخبر مني".

وأضافت الحناوي: "سقوطي على المسرح من الفستان، ويمكن عين وصابتني، حتى السيدة أم كلثوم العظيمة وقعت في الأولمبياد نفس وقعتي بالظبط".

جدير بالذكر أن تعرضت الفنانة ميادة الحناوي، أثناء إحيائها لحفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان صفاقس الدولي، لموقف محرج، إذ سقطت أرضًا أثناء تقديم أغنيتها الشهيرة "أنا بعشقك".