ليالي الصيفية| إليسا على شط البحر ونسرين أمين في قبرص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي وبهيرة فودة:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات، داخل وخارج مصر. الخليج 365 يرصد لكم في التقرير التالي صور النجوم في رحلاتهم الصيفية:

حكيم

نشر المطرب الشعبي حكيم صورة له أثناء تواجده في الساحل لقضاء إجازته الصيفية.

نسرين أمين

نشرت الفنانة نسرين أمين صورة لها، أظهرتها تستمتع بوقتها على الشاطئ، من إجازته الصيفية التي تقضيها في قبرص.

إليسا

نشرت المطربة اللبنانية إليسا صورة جديدة، ظهرت فيها تتجول على الشاطئ، خلال إجازتها الصيفية.

إنجي المقدم

نشرت الفنانة إنجي المقدم صورة لها أثناء استمتاعها بإجازتها الصيفية.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة وسط البحر، تستمتع بإجازتها الصيفية.

إنجي خطاب

نشرت الفنانة إنجي خطاب صورة، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، أثناء عطلتها الصيفية التي تقضيها في أحد الأماكن الساحلية.

Advertisements

جيسي عبدو

نشرت الفنانة جيسي عبدو صورة جمعتها بإحدى صديقاتها على "عوامة"، أثناء استمتاعهما بإجازتهما الصيفية.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن مجموعة من الصور، عبر "إنستجرام"، ظهرت فيها أمام البحر، مرتدية شورت وقبعة على رأسها.

سلمى أبو ضيف

شاركت الفنانة سلمي أبو ضيف جمهورها صورًا من رحلتها التي تقضيها في إحدى الدول الأوروبية، وذلك عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

عمرو سعد

نشر الفنان عمرو سعد صورة، عبر حسابه على "إنستجرام"، ظهر فيها بملابس كاجوال، أثناء قضاء عطلته الصيفية في إحدى المدن الأوروبية.

مي حلمي

نشرت المذيعة مي حلمي صورة لها أمام البحر، أثناء قضاء عطلتها في الغردقة، أظهرتها بـ"كاش مايوة" أبيض قصير.

ميرهان حسين

نشرت الفنانة ميرهان حسين صورًا، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان ملون، في أحد الأماكن الساحلية.

نيللي مقدسي

شاركت الفنانة نيللي مقدسي جمهورها صورة من إجازتها في لبنان، أظهرتها مرتدية فستانًا أسود اللون قصير.