عبد الباقي مع أميتاب وديانا حداد تلعب مع كلبها.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمد مجدي:

يحرص نجوم الفن دومًا على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 لقطات لنجوم الفن في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

ريا أبي راشد

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، نالت إعجاب متابعيها.

أشرف عبد الباقي

نشر الفنان أشرف عبد الباقي صورة، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، ظهر فيها رفقة مجسم من الشمع للفنان الهندي أميتاب باتشان.

درة

نشرت الفنانة درة صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

دانييلا رحمة

نشرت الفنانة دانييلا رحمة صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة، بتقنية الأبيض والأسود.

نوال الزغبي

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نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وجذابة.

هنا شيحة

نشرت الفنانة هنا شيحة صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها بإطلالة مميزة.

دارين حداد

نشرت الفنانة دارين حداد صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها تلاعب كلبها.

حورية فرغلي

نشرت الفنانة حورية فرغلي صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

لاميتا فرنجيه

نشرت الفنانة لاميتا فرنجيه صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها داخل سيارة فارهة بإطلالة جريئة.

دينا فؤاد

نشرت الفنانة دينا فؤاد صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها ممسكة هاتفها النقال.​