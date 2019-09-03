هند صبري بإطلالة أنيقة في العرض العالمي الأول لفيلم ميريل ستريب الجديد بفينيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

شاركت الفنانة هند صبري جمهورها بصور لها خلال مشاركتها في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي لدورته الـ 76، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وظهرت هند خلال الصور بإطلالة أنيقة وجذابة مرتدية ملابس من اللون الأسود والأحمر، وذلك خلال حضورها العرض العالمي الأول لفيلم " كوميديا سوداء" للنجمة العالمية ميريل ستريب، وعلقت: " بالأمس على السجادة الحمراء لفيلم المخرج سودربرج من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي لدورته الـ 76".

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ونالت الصور إعجاب جمهور هند، حيث انهالت عليها التعليقات التي تغزلت في أناقتها ورشاقتها.

يذكر أن فيلم "كوميا سوداء" يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، أبرزهم ميريل ستريب وشارون ستون و جاري أولدمان وأنطونيو بانديراس و روبيرت باتريك ومن إخراج ستيفن سودبيرج.

وينافس الفيلم ضمن الـ21 فيلمًا المشاركين بالمسابقة الرسمية للمهرجان.